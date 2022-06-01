Liglerin sona ermesinin ardından gözler Avrupa maçlarına çevrilirken, ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlarda belli oldu: Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor takımları Avrupa biletini alan takımlar oldu. Peki 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe ilk maçını ne zaman oynayacak, rakipleri kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri!

2. ÖN ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelesine başlayacak. Bu turda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ve ya Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşecek. Bu iki takımdan biriyle eşleşmesi, Fenerbahçe'nin sonraki turlardaki torbasını da belirleyecek.

Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Monaco, Midtjylland - AEK Larnaca galibi, Sturm Graz ve Union Saint-Gilloise olacak.

Fenerbahçe, Midtjylland ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven olacak.

Sarı lacivertli ekip, eğer 3. ön eleme turunu da geçerse gruplar öncesi son aşama olan play-off turuna kalacak. Buradaki muhtemel rakipleri ise bir önceki turdaki eşleşmesine bağlı olarak değişecek. Benfica veya Rangers ile eşleşip play-off turuna kalırsa seri başı olacak. Dinamo Kiev veya PSV Eindhoven ile eşleşir play-off turuna kalır ise seri başı olamayacak.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turları tarihleri şu şekilde:

2. Ön Eleme Turu:

Kura Çekimi: 15 Haziran

İlk Maçlar: 19-20 Haziran

Rövanşlar: 26-27 Haziran

3. Ön Eleme Turu:

Kura Çekimi: 18 Temmuz

İlk Maçlar: 2-3 Ağustos

Rövanşlar: 9 Ağustos

Play-off Turu Eşleşmeleri:

Kura Çekimi: 1 Ağustos

İlk Maçlar: 16-17 Ağustos

Rövanşlar: 23-24 Ağustos