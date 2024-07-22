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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Jose Mourinho'dan büyük sürpriz - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Jose Mourinho'dan büyük sürpriz

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu turda mücadele edecek 23 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Levent Mercan kadroda yer almazken, Ryan Kent'in ise kadroya dahil edilmesi dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:30
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        Mourinho'dan büyük sürpriz! İşte UEFA kadrosu
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        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Levent Mercan'ın yanı sıra Samet Akaydin, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroda yer almadı.

        Takımdan ayrılacağı konuşulan Ryan Kent'in ise kadroda yer alması dikkat çekti.

        Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin 23 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

        Savunma: Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu

        Orta Saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

        Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic,, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

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