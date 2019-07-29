Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan sürerken sarı-lacivertlilerin hücumdaki ilk hedefi ortaya çıktı!

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe'nin ön bölgeye almak istediği ilk isim, PSG'den Eric Maxim Choupo-Moting! PSG'nin kadroda düşünmediği Kamerunlu yıldızın Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Başkan Ali Koç'un Almanya'da önce oyuncunun menajeriyle görüşeceği, ardından Fransa'ya giderek PSG ile masaya oturacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçen günlerde yaptığı açıklamada kanatta da görev yapabilen bir forvet almak istediklerini duyurmuştu.