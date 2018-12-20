Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, devre arasındaki transfer rotasını belirledi. En az 3 transfer yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, imkanların el vermesi halinde devre arasında 4 transfer yapmayı hedefliyor.

Sarı-Lacivertliler'in en çok önem verdiği bölgenin başında ise stoper mevkii geliyor. Kanarya mutlaka bir stoper almayı hedeflerken bir diğer mevkii ise kanat oyuncusu. Sarı-Lacivertliler, Ayew ve Valbuena'nın her iki kanatta da oynayabiliyor olması sebebiyle sağ veya sol farketmeden bir tane de hücum kanat oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor.

Bir tane merkez orta saha ve bir de sol bek transferi planlayan Sarı-Lacivertliler öncelik olmasa da forvet transferi için de pazarı yoklayacak.