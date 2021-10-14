Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira zorlu Trabzonspor maçı öncesi kadroyu belirlemeye çalışıyor. Kaleyi Altay’a teslim edecek deneyimli çalıştırıcı, defansta Szalai ve Kim’in yanında oynayacak futbolcuyu maç gününde netleştirecek.
TRT Spor'un haberine göre takımla çalışmalara başlayan Tisserand henüz tam olarak hazır hale gelmedi. Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz’in durumu iyiye gitmezse savunma üçlüsü Novak ile tamamlanacak.
Orta sahada Gustavo’nun yanında oynayacak isim için ise birden çok seçenek bulunuyor. Pereira maç gününe kadar Mert Hakan Yandaş, Zajc veya Miguel Crespo arasında tercih yapacak.
Hücum hattının bir kanadında Ferdi'ye şans vermeyi planlayan Portekizli teknik adam, diğer tarafta ise Osayi ve Muhammed’den birini seçecek.
Mesut Özil’in de 3 maç aradan sonra forma giymesi bekleniyor. Ligdeki son iki maça yedek kulübesinde başlayan, hastalığı nedeniyle de Olimpiakos maçında forma giyemeyen yıldız futbolcunun Trabzon deplasmanında 11’e dönmeye yakın olduğu öğrenildi.
Mesut’un yanında Rossi veya Pelkas arasında seçim yapacak Pereira’nın ileride ise Berisha’ya görev verebileceği gelen haberler arasında. Letonya maçında attığı golle moral kazanan Serdar Dursun ve milli görevinin ardından uzun bir yolculuk yapacak Valencia’nın ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Öte yandan takımla çalışmalarını sürdüren Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci’nin Trabzonspor kafilesinde yer alıp almayacağı hareket öncesinde netleşecek.
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