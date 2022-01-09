AA

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe'de maç kadrosu da açıklandı. Altay Bayındır, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Nazım Sangare ve Miguel Crespo kadroda yer almadı.