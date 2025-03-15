Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor
UEFA Avrupa Ligi'nde veda eden Fenerbahçe, gözünü SÜper Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, 28. hafta maçında 16 Mart Pazar günü (yarın) Samsunspor'u konuk edecek. Kanarya, kazanarak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 7'ye düşürmeyi hedefliyor.
- 1
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü (yarın) Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
- 2
Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.
- 3
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.
-
- 4
Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.
- 5
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
- 6
4 EKSİK
Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
-
- 7
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.