Fenerbahçe'de scout ekibinin önerisiyle transfer listesine alınan Omar Imeri için Sarı-Lacivertililer ilk adımı atmıştı. 21 yaşındaki yeteneğin kulübü Shkendija ile temasa geçen Fenerbahçe, 150 bin Euro teklif etmiş Makedon ekibi ise 300 bin Euro istemişti... Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken, "Yeni Elif Elmas olur" yorumları yapılan Omar Imeri'ye Habertürk ulaştı. Koronavirüs nedeniyle Kuzey Makedonya Ligi'nde maçlar ertelenirken, birey çalışmalarını sürdüren Omar Imer, Habertürk Spor'dan Erdem Akbaş'a konuştu.

'TÜRK VATANDAŞI OLARAK ÖNCELİĞİM TÜRKİYE'

Hakkında çıkan transfer haberlerine ve Fenerbahçe iddialarına yanıt veren Omar Imeri, "Yurt dışından da teklifler var. Fakat benim önceliğim Türkiye. Bir Türk vatandaşı olarak kariyerimi Türkiye'de sürdürmek isterim. Menajerim Pertev Onguner, görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye'den başka kulüpler de benimle ilgileniyor. Teklifleri değerlendireceğiz ve en doğru kararı vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni de yakından takip ettiğini ifade eden Imeri, "Senin gönlün hangi takımda?" sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Fenerbahçe'de kim oynamak istemez ki..."