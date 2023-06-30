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Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Juventus ayrılığı açıkladı!

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Juan Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı

Giriş: 30.06.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Juventus ayrılığı açıkladı!
HABERTURK.COM

Juventus, ismi Fenerbahçe ile anılan Juan Cuadrado'nun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

İtalyan ekibi 1 yıl daha sözleşme uzatma hakkı olmasına karşın bu opsiyonu kullanmadı ve Kolombiyalı kanat oyuncusunu serbest bıraktı.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Sekiz özel ve unutulmaz sezonu birlikte geçirdik. Yıllar geçmesine karşın hep ilk 11 oyuncusu oldu. Bazen sezonu alt üst eden maçlar çıkardı, 31 Ekim 2015'teki Derby della Mole'deki golünü hatırlamamak imkansız. Unutulmaz birçok an yaşadı ve her Juventus taraftarının Cuadrado ile ilgili en az 1 tane unutulmaz anısı vardır." denildi.

35 yaşındaki Cuadrado bu sezon Juventus formasıyla 47 maça çıktı bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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