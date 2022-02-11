Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

ÖZEL UÇAKLA GİRESUN'A GİDECEKLER

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe kafilesi, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Giresun'a gidecek.

OZAN YOK, ALTAY DÖNDÜ

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulundan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Luiz Gustavo bu maçta da kadroda yok. Takıma dönen ve Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamayan Ozan Tufan da kafilede yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Altay Bayındır ise kadroya dahil edildi.