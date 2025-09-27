Fenerbahçe'nin efsane şampiyon kadrosu yıllar sonra buluştu
Giriş: 27.09.2025 - 17:43 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:43
Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 103 golle şampiyon olan unutulmaz kadrosu, yıllar sonra bir araya geldi.
Kahvaltıda buluşan efsane isimler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Buluşmada Aurelio, Volkan Demirel, Erol Bulut gibi isimler de yer alırken, İsmail Kartal'ın yer olmaması ise dikkat çekti.
