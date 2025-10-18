Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

        Fenerbahçe'nin borcu, 31 Ağustos 2025 itibarıyla 395 milyon Euro olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 18.10.2025 - 12:29
        Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
        Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 milyon Euro olarak açıklandı. Öte yandan 1 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.

        Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

        Eylül ayında yapılan seçimlerde kulüp başkanlığına seçilen Sadettin Saran ve yönetim kuruluna başarılar dileyerek sözlerine başlayan Vodina, "Tüzüğümüz gereği 3 aylık dönemleri takip eden ayın sonunda 1 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 dönemine ait 13 şirketin hazırlanması gereken konsolide finansal tabloları bu yüksek divan kurulu toplantısının 18 Ekim 2025 tarihine alınması nedeniyle henüz tamamlanamadığından sizlere bugün bir şey sunulamayacaktır. Yeni yönetim kurulumuzun faaliyetleri içerisinde göreve başladıkları tarih olan 21 Eylül 2025 tarihi itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü’nün TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) finansal tablolarına ait sonuçlar, bağımsız denetim şirketimiz tarafından yeniden raporlanarak 25 Ekim 2025 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurulda yönetim kurulu tarafından bilgilerinize aktarılacaktır" ifadelerini kullandı.

        31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve ortaklarının TFRS bağımsız denetim raporu ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nün vergi usul kanununa göre hazırlanan finansal tablolarındaki denetim çalışmaları sonucunda denetim kurulu raporları aktarıldı.

        Fenerbahçe Futbol A.Ş. 01.06.2025 - 31.08.2025 tarihleri dönem raporuna göre; 3 milyar 541 milyon TL gelir, 3 milyar 362 milyon TL gider açıklanırken, dönem karı 179 milyon TL olduğu belirtildi.

