Fenerbahçe-Nice maçı bilet fiyatları ve satış tarihi taraftarların gündeminde. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2. maçında OGC Nice ile karşılaşacak. 2 Ekim’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın bilet satışlarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki Fenerbahçe-Nice maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte FB Avrupa Ligi maçı bilet satış tarihi ve fiyatları!