Fenerbahçe Neftçi Bakü hazırlık maçı için nefesler tutuldu. 2023-2024 sezonunda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler, Rusya'da bu kez Neftçi Bakü ile bugün karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Neftçi Bakühazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...