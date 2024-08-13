Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille karşısında Fenerbahçe turu nasıl geçer? İşte FB'nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

SLAVIA PRAG-UNION SAINT-GILLOISE GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.