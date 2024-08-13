Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille karşısında Fenerbahçe turu nasıl geçer? İşte FB'nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını konuk edecek. Sarı lacivertliler, Lille karşısında tur atlaması durumunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle play-off'ta karşı karşıya gelecek. Geri sayım devam ederken futbolseverler ''Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe nasıl tur atlar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Lille karşısında Fenerbahçe turu nasıl geçer? İşte FB'nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri…
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Fenerbahçe’nin tur atlama ihtimalleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımını konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip, Lille karşısında iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe’nin play-off etabındaki muhtemel rakibi kura çekimiyle belli olmuştu. Peki Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte, Fenerbahçe’nin tur atlama senaryoları…
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FENERBAHÇE LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Lille maçı, 13 Ağustos Salı günü Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Deplasmanda oynadığı ilk mücadelede sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertli ekip, rakibini taraftarı önünde yenerek tur biletini almak istiyor.
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Sarı lacivertlilerin 2-0, 3-1, 4-2, 5-3… gibi iki farklı skorlarla galip gelmesi gerekiyor.
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Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.
Fenerbahçe tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.
15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Lile, Fenerbahçe deplasmanında alacağı her türlü galibiyette tur atlayacak.
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SLAVIA PRAG-UNION SAINT-GILLOISE GALİBİYLE EŞLEŞECEK
Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.
Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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