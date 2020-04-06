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Bu sezon da şampiyonluk potasının uzağında kalan ve mutlu son hasretini 6 yıla çıkaran Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmalarına başlandı. Sarı-Lacivertliler her ne kadar henüz yeni teknik direktörünü belirleyememiş olsa da özellikle sözleşmesi bitecek oyuncularla yakından ilgileniyor. Koronavirüsün yarattığı duraksamadan da etkilenmeyen ve temaslarını bir şekilde sürdüren Sarı-Lacivertliler'de durumu yakından takip edilen oyunculardan bir tanesi de PSG forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting...

Kamerun asıllı Alman futbolcunun normalde sezon sonunda sözleşmesi biterken 1 yıllık daha opsiyonu bulunuyor. Oyuncunun durumunu çok yakından takip eden ve gelişmelere göre adım atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de hem forvet hem de golcü kanat olarak görev yapabilen oyuncunun opsiyonunun kullanılmaması halinde direkt olarak kapısı çalınacak. 31 yaşındaki oyuncuyu PSG'den ayrılması halinde kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe kurmayları hem menajeriyle hem de oyuncunun kendisiyle uzun zamandır görüşüyor.

Henüz PSG'deki durumu netleşmeyen Choupo-Moting'in önümüzdeki sezon PSG'de devam etme ihtimali ise yüksek görülmüyor. Oyuncunun da Fenerbahçe'ye kapıları kapatmadığı ve henüz geleceği hakkında net bir karar vermediği öğrenildi.