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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına devam ediyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına devam ediyor

        Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antremanla liglere verilen milli arada hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:50
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        F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü
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        Fenerbahçe, liglere verilen milli arada hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon programları ile başladı. Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

        Fenerbahçe, yarın özel maçta Rus ekibi Zenit’i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

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