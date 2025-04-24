Fenerbahçe Medicana: 3 - Arkas Spor: 1 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Arkas Spor'u 25-21, 25-19, 20-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Arkas Spor’u 25-21, 25-19, 20-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Seride ikinci maç 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da İzmir’de oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Denis Karyagin, Drazen Luburic, Caner Pekşen, Mert Cuci)
Arkas Spor: Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratca)
Setler: 25-21, 25-19, 20-25, 25-23
Süre: 98 dakika