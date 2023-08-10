Fenerbahçe Maribor maçı için beklenen gün geldi çattı. S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak zorlu maç öncesi sarı lacivertli taraftarlar; S Sport Plus nasıl izlenir sorusunun yanıtını arıyor. İşte, aylık olarak 44.99 ve 29.99 arasında değişen; yıllık olarak ise 309,99 liraya satılan S Sport Plus üyelikleri ile ilgili bilgileri derledik...