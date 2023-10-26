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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe: 3 - Ludogorets: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe: 3 - Ludogorets: 1 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe - Ludogorets maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyete Batshuayi ve Zajc'ın (2) golleriyle uzanırken Bulgaristan temsilcisinin tek golü Becao'dan (k.k.) geldi. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 18. maçtan da galibiyetle ayrıldı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:11
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        Fenerbahçe'den 18'de 18!
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets karşısında rotasyona gitti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu Ludogorets karşısında yedek soyundurdu.

        Tecrübeli teknik direktör, bu isimlerin yerine ise İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü. Müsabakada gol perdesi de 42. dakikada açıldı:

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        Fred'in getirdiği topta savunmadan seken top Michy Batshuayi'nin önüne düştü. Michy Batshuayi'de düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

        İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

        Sarı-lacivertliler ikinci yarıya da hızlı başladı ve 52'de fark ikiye çıktı: Oosterwolde'nin sol kanattan çevirdiği topta Batshuayi topa vuramadı ancak savunmadan seken top Zajc'ın önünde kaldı ve vuruşunda topu ağlara yolladı.

        65. dakikada Ludogorets golle tanıştı: Ludogorets, Rodrigo Becao'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi.

        90+2. dakika oynanırken bir kez daha sahne alan Zajc maçın sonucunu söyledi: 3-1.

        Kalan dakikalarda gol olmayınca Fenerbahçe müsabakadan galibiyetle ayrıldı ve gruptaki puanını 9'a yükseltti. Ludogorets ise haftayı 3 puanla tamamladı. Diğer yandan sarı-lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 18. resmi maçında da galibiyete uzandı.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Guillermo Cuadra, Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estevez Iglesias

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred (Dk. 63 Szymanski), Zajc, Kent (Dk. 90 Cengiz Ünder), Tadic (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 81 Umut Nayir)

        Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg (Dk. 90+2 Russo), Verdon, Nedyalkov, Piotrowski, Naressi, Gonçalves (Dk. 85 Yankov), Vidal (Dk. 72 Delev), Tekpetey (Dk. 90+2 Mounir), Seco (Dk. 72 Duah)

        Goller: Dk. 42 Batshuayi, Dk. 52 ve Dk. 90+3 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 65 Becao (Kendi kalesine) (Ludogorets)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Naressi, Dk. 48 Tekpetey, Dk. 75 Piotrowski, Dk. 90+4 Delev (Ludogorets), Dk. 50 Djiku, Dk. 56 Becao, Dk. 79 Crespo (Fenerbahçe)

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