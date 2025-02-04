Fenerbahçe kupada sahne alıyor!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Kupada bu sezon oynanan grup aşamasında sarı-lacivertliler, ilk hafta konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Erzurum ekibini de yenerek puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Mavi-beyazlılar ise ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.