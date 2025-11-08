Habertürk
        Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisiyle birlikte ligde üst üste 3. kez kazanan sarı-lacivertliler, bu maçtan da galip ayrılarak milli araya kayıpsız girmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 09:56 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:56
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

          Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak.

          Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

          Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.

        • 2

          İSMAİL YÜKSEK CEZALI

          Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

          Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.

        • 3

          2 İSİM KART CEZA SINIRINDA

          Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

          Bu iki oyuncu, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.

        • 4

          KEREM 11' DÖNÜYOR

          Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, hafta içinde oynanan Viktoria Plzen müsabakası sebebiyle kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor.

          Cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor.

        • 5
        Yazı Boyutu
