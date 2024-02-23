Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev alıyor. Sarı- lacivertli ekibin evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sporseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?