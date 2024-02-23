Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'de 27'nci hafta heyecanı Fenerbahçe- Kasımpaşa maçıyla devam edecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın iki puan gerisinde bulunan sarı- lacivertliler, evinde Kasımpaşa'yı yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Önümüzdeki sene Avrupa'ya gitmek isteyen Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev alıyor. Sarı- lacivertli ekibin evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sporseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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FENERBAHÇE- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı 24 Şubat Cumartesi (yarın) saat 19.00'da başlayacak.
Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports'dan canlı yayınlanacak.
Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.
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FENERBAHÇE- KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Nuno De Costa
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FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 10 maçta 9 kez kazandı, 1 kez kaybetti. Lig’de bu sezon ligde en fazla gol atan takım konumunda bulununan sarı lacivertliler, rakip fileleri 68 sarsarken kalesinde ise sadece 21 gol gördü. Topladığı 67 puanla ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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KASIMPAŞA'DA SON DURUM
Kasımpaşa bu sezonun dikkat çeken takımları arasında yer aldı. Mavi- beyazlılar 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa haftaya topladığı 39 puanla 5. sırada girdi.