CRESPO'YA FAUL YAPILDI MI?

SORU: "Miguel Crespo içeride mi, dışarıda mı? Sarı kart doğru mu?"

Lale Orta: Bence faul yok. Nizami bir şarj. Devam etmesi gereken bir mücadele olmalıydı. Faul kararına katılmıyorum.

Deniz Çoban: Arkadan gelen oyuncu, öndeki oyuncuya özen göstermeli. Ancak Crespo müdahale bekliyor. Bir faul olmadığını düşünüyorum. Varsa bile ceza sahası dışında. Faul çaldıysa, sarı gösterecek. Ama faul yok.

Bülent Yıldırım: Bence faul ve sarı doğru.