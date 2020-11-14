Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir." denildi.

A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.