Fenerbahçe: "İsyanla sorguluyoruz: 'Failler nerede?'"

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsünün saldırıya uğramasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe takım otobüsü, 2014-2015 sezonunda Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe'den olayla ilgili yapılan açıklamada "4 Nisan 2015'in üzerinden geçen 10. yılda, her gün soruyor, isyanla sorguluyoruz: "Failler Nerede? Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'i unutmayacak, bu suçu işleyenlerin yargı önünde hesap vereceği gün için mücadelesinden vazgeçmeyecek! Adalete saygılı, vicdan sahibi her insanın vicdanını yaralayan, 39 canımıza kast edilen bu olayın aydınlatılması için devletimizin ilgili tüm kurumlarına çağrı yapıyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak davamızın peşinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.

"4 NİSAN 2015'İN ÜZERİNDEN GEÇEN 10. YILDA, HER GÜN SORUYOR, İSYANLA SORGULUYORUZ: "FAİLLER NEREDE?"

4 Nisan 2015 tarihinde, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrasında dönüş yoluna çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden bugün tam 10 yıl geçti...

"O kara gün Fenerbahçe'yi yok etmek isteyen failler, aradan geçen 10 yılda ortaya çıkmadı! Armamızı taşıyan canlarımıza kast eden, milyonlarca üyesi olan bir camiayı hedef alan faillerin bulunmadığı her gün, bu yapılanı sorgulamaya, hakkımızı aramaya devam edeceğiz!

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'i unutmayacak, bu suçu işleyenlerin yargı önünde hesap vereceği gün için mücadelesinden vazgeçmeyecek!Adalete saygılı, vicdan sahibi her insanın vicdanını yaralayan, 39 canımıza kast edilen bu olayın aydınlatılması için devletimizin ilgili tüm kurumlarına çağrı yapıyor;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak davamızın peşinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."