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Fenerbahçe - İstanbulspor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe - İstanbulspor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. beIN Trio programında hakem yorumcuları maçın hakem kararlarını değerlendirdi. İşte pozisyonlar ve yorumlar...

Giriş: 25.04.2023 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı. Maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte eski hakemlerin yorumları...

  • Dakika 5: Attila Szalai'nin golünde Pedro'nun kaleciye faulü var mı?

    Seçim Demirel: Her oyuncunun sahanın her yerinde konumlanma hakkı var. Burada bir faul beklentisi varsa eğer Fenerbahçeli oyuncunun hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Kaleci, Fenerbahçeli oyuncuya gelip çarpıyor. Faul kararı hatalı. Gol kararı doğru olurdu. Yanlış karar.

    Bülent Yıldırım: Kaleci Alp Arda risk aldı, çıktı ve topa vurdu. Bedeni geldi Pedro'ya çarptı. Futbol oyun kurallarında faul diye nitelendirilebilecek hiçbir unsur yok. Son derece fahiş, maçın seyrini değiştiren bir hakem hatası. Çok ciddi bir yanlış. Maalesef bu pozisyon çok net gol verilmeliydi.

  • Deniz Çoban: Hakem top ağlara gitmeden önce düdüğünü çalıyor. Bir nefes beklemeden düdüğü çalmış. Düdüğün neden önemi var. Top ağlara gitmeden önce çaldıysa düdüğü VAR devreye giremez. Hakem çapraz yaparak kendinden çok emin geliyor. Top Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın. Fenerbahçeli oyuncu, kalecinin topa doğru uçarak geldiğini görünce duruyor, iyi niyetli davranıyor, kaleciye doğru herhangi bir hamle yapıyor, sadece bekliyor. Kaleciden çok geriden Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın bir topa uçarak geliyor. Pedro'nun hamlesi, müdahalesi, darbesi olmadan topu yumrukluyor. Pedro küçülüyor. Kaleci gelip Pedro'ya çarpıyor. Bu bir çarpışma. Kaleciye yakın bir topa Pedro hamle yapmıyor. Aksine kendisine daha yakın olan bir topa kalecinin geldiğini görerek ve kalecinin sağlığını düşünerek hiçbir hamle yapmıyor. Kaleci gelip Pedro'ya çarpıyor. Szalai boşa düşen topa vurup gol yapıyor. Tartışmasız, açık ve net bir gol. Futbol burada golü bekler, faulü beklemez. Pedro'nun hangi hareketinde faul buldu acaba. Kalecinin ceza alanı içinde dokunulmazlığı var diye bir şehir efsanesi vardır. Oyuncudan hiçbir farkı yok kalecilerin. Hatta ve hatta oyunculardan üstünlükleri var, ellerini kollarını kullanabiliyorlar. Kural kitabında geçmişte de, bugünde de 'kalecinin dokunulmazlığı var' diye bir kural yoktur, olmamıştır.

  • Fırat Aydınus: Orta geldiğinde kaleci hız alarak topa gitti ve Pedro kaleciyi görünce durmaya çalıştı. Benim yorumum, bu bir çarpışmadır ve akabinde verilecek gol daha doğru olurdu. Ancak burada önemli olan nokta top Szalai'nin kafasına geldiği an hakem düdüğü çalıyor ve VAR'ı devre dışı bırakıyor. Bekle pozisyon sonuçlansın.

    Bünyamin Gezer: "Vah benim Türk hakemliğime vah! Kaleci atlayarak gidiyor. Kaleci bu topa dokunmadı, dokunamadı diyelim. Pedro'ya böyle gitti. Ne vereceksin o zaman? Penaltıya gidecek pozisyon. Pedro itti mi, tuttu mu, çekti mi, tekme mi attı, çelme mi taktı, ne yaptı? Pedro ne yaptı? Haydi hakem yanıldı. Hakem 'Pedro vuruyor' dedi. Pedro sakınıyor, gitmiyor, ayağını uzatmıyor, duruyor. Doğal bir kontak oluşuyor. Ekrandan da görüyorsun. O zaman VAR niye var! Burada girmeyecekseniz de nerede gireceksiniz. Bu skandal bir karardır. Buna kimse faul demez futbolla ilgili olan."

  • Erman Toroğlu: Çarpışma var. Bir şey yok burada. Neyin faulü? Pedro'nun kaleciyle bir alakası yok. Kaleci gibi değil de bir stoper olarak düşünün. Geliyor kafa vuruyor, çarpışıyor Pedro ile. Bu faul mü? Pedro'nun bir suçu yok. VAR hakemi Halil Umut Meler, hakem olsa burada golü verirdi. Çünkü, faul yok burada.

  • Alioski'nin rakibine müdahalesinde devam kararı doğru mu?

    Seçim Demirel: Hakem pozisyona yakın ve görüyor. Kontrolsüz bir müdahale. Sarı kart verilmeliydi.

    Deniz Çoban: Yüzde yüz açık, net bir faul var ama hakem hiç oralı değil. Pedro'nun yaptığı faul da, bu değil mi?

  • Dakika 22: Mehmet Yeşil'in topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Seçim Demirel: Kornerden ve uzaktan gelen bir top. Oyuncuyu bozan hiçbir oyuncu yok. Gelen topu görünce elini kolunu indirmeliydi. Kolunu kaçırma şansı varken kaçırıyor. Top açık olan kola geliyor. Kısacası bu pozisyon mutlaka elle oynamayla penaltı verilmeliydi.

  • Deniz Çoban: "İstanbulsporlu oyuncunun elini kolunu sağa savuracak bir hamle yok. Fenerbahçeli bir oyuncu nizami bile olsa şarjla dağıtmıyor. Onunla beraber yükselen bir arkadaşı onu dağıtmıyor. Kendi yetenekleriyle yükseliyor ve kafa vurmaya çalışıyor. Sakarlık yapıyor. Kafasını topa göre ayarlamıyor. Top eline dokunuyor. Bu açık, bariz, çok net bir penaltı. Burada çok net bir penaltı var. VAR (Halil Umut Meler) da karışmalıydı. Dinledi ve 'yok' dedi."

  • Fırat Aydınus: "Mehmet Yeşil kafaya çıkarken kolları omuz hizasında. Kafayı vuramıyor ve engellemeyi açık koluyla yapıyor. Net bir penaltı. Futbolcu, kolunu kaçırabilecekken bilerek açıyor. VAR'ın kesinlikle müdahil olması gereken bir pozisyon."

    Bülent Yıldırım: Benim için de bu penaltı. Ya kafayı vuracaksınız, ya da kola geliyorsa bu penaltı.

  • Erman Toroğlu: İki kişi yükseliyor falan. Kesinlikle penaltı olacak bir pozisyon değil bu. Penaltı yok burada.

  • Dakika 33: Ethemi'nin Ferdi'ye müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Seçim Demirel: Tartışmasız net bir sarı kart.

    Deniz Çoban: Nasıl olacak? Sarı kartlık ihlalde faul çalmıyor. Çok net sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Çok net bir sarı kart.

  • Dakika 38: Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

    Seçim Demirel: Hiçbir ihlal görmüyor. Kendini atarak penaltı bekliyor. Aldatmadan sarı varsa kabul görür.

    Deniz Çoban: Aldatma da yok, penaltı da yok.

    Bülent Yıldırım: Devam doğru karar, herhangi bir ihlal görmedim.

    Erman Toroğlu: Enner Valencia, burada biraz penaltı alırım mı acaba diye gitmiş. Rakip de uyanık. Olduğu gibi kendini kapatmış, hiç hareket yok. Penaltıyla alakası yok.

  • Dakika 52: VAR incelemesi ile İstanbulspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

    Seçim Demirel: Defans oyuncusu ayakla topa blok yapmak istiyor. Kollarını açarak yapıyor bu hareketi. Buna refleks diyemiyorum, her iki kolunu da açıyor. Bana sorarsanız risk alıyor. Kol açık. Burada top yerden sekerek geliyor eline. Ferdi'nin elini kaçırma şansı yok denebilir ama hakemin penaltı kararını destekliyorum. VAR müdahalesi ise olmamalı. Yakından, yerden sekerek geliyor ve kaçırma şansı yok, ben bunu derim; bir başkası ise var diyebilir. Yoruma açık olduğu için VAR karışmamalıydı.

  • Deniz Çoban: Vücudun doğal aksiyonu önemli deniyor ya, Ferdi'ye niye kolunu bu kadar açtın diyebilirsiniz. Oyuncu 1-2 çalım atıyor, şut çalım arasında bir yerdeyken feyki yiyince Ferdi dönerken kolunu açıyor. Bilerek elini açmıyor. Top zeminde, yerden vuruluyor. Ayakla şutu bloklamaya çalışıyor. Elini kapatabilir miydi, belki kapatabilirdi. Top istemeden eliyle buluşuyor ama eğitimlerde, hem Türkiye'de hem UEFA'da şöyle bir ifade kullanılmış; 'Eli 90 derece açmışsan, elin omzunun üstüne çıkarmışsan, bu riskin bedelini oyuncu öder' denir. Elini bu kadar açıyorsan, top sekerek geliyorsa ve elinle buluşuyorsa bu bir ihlaldir deniyor hakemlere. Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde görev alan bir hakem olarak buna direkt müdahale etti. Buna penaltı diyoruz. O zaman bu pozisyon penaltıysa, bir yerden sekmeden 25 metreden gelen bir oyuncu kolunu açıp üstüne bir de sakarlık yapıp, kafasının 30 santim yanına düşen topu eliyle engelliyorsa bundan daha çok penaltıdır.

  • Bülent Yıldırım: UEFA eğitimlerinde öyle söylense bile sübjektif taraf var; 90 derece genişliyor elleri. Yorumda farklılık var. Ben şahsen kabul etmiyorum. Şut çekildiği anda Ferdi ayağını koyuyor ve top ayağına çarpıyor; beklenmedik bir şekilde ve zamanda; kaçınamayacağım şekilde doğal müdahale etmişken top arkamdan geldi ve koluma çarptı. Bu yanlış bir karar. Burada bir yorum hatası var. Sübjektif bir taraf var. Hakem verse saygı duyardım. Bir yere kadar kabul edebilirdim. VAR ile verilen bu penaltı, UEFA'nın eğitimi kapsamında örnek verilen bir penaltı değil.

    Fırat Aydınus: Önceden şöyle bir durum vardı; top vücuttan sekerek ele gelirse, elle oynama olarak görülmüyordu. Sonradan bu evrildi ve UEFA seminerlerinde vücuttan sektiğinde bunun penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiğini, hatta VAR'ın devreye girmesi gerektiğini söyledi. Bu talimatlar doğrultusunda penaltı kararı doğru.

    Erman Toroğlu: Böyle açık kol olmaz. Arkandan da gelse kolu böyle açamazsın. Böyle olursa penaltı olur, verilir. Net penaltı.

  • Dakika 89: Emir Kaan'ın Arda'ya faulünde karar gerekir mi?

    Seçim Demirel: Emir Kaan, Arda'yı formasından çekerek tutuyor. Oynamasını engelliyor. Etkili bir tutma var. Sarı kart daha doğru olurdu.

    Deniz Çoban: Arda'nın hızını kesiyor, pasını aktaramıyor. Sarı kart olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Görüyorsunuz çekmeyi, Allah aşkına. Allah allah! Yani! Çok net bir sarı kart. Tartışılacak tarafı yok.

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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