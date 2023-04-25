Fırat Aydınus: Orta geldiğinde kaleci hız alarak topa gitti ve Pedro kaleciyi görünce durmaya çalıştı. Benim yorumum, bu bir çarpışmadır ve akabinde verilecek gol daha doğru olurdu. Ancak burada önemli olan nokta top Szalai'nin kafasına geldiği an hakem düdüğü çalıyor ve VAR'ı devre dışı bırakıyor. Bekle pozisyon sonuçlansın.
Bünyamin Gezer: "Vah benim Türk hakemliğime vah! Kaleci atlayarak gidiyor. Kaleci bu topa dokunmadı, dokunamadı diyelim. Pedro'ya böyle gitti. Ne vereceksin o zaman? Penaltıya gidecek pozisyon. Pedro itti mi, tuttu mu, çekti mi, tekme mi attı, çelme mi taktı, ne yaptı? Pedro ne yaptı? Haydi hakem yanıldı. Hakem 'Pedro vuruyor' dedi. Pedro sakınıyor, gitmiyor, ayağını uzatmıyor, duruyor. Doğal bir kontak oluşuyor. Ekrandan da görüyorsun. O zaman VAR niye var! Burada girmeyecekseniz de nerede gireceksiniz. Bu skandal bir karardır. Buna kimse faul demez futbolla ilgili olan."