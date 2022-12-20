34. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Yine orta sahadan Arao'nun presiyle kazanılan topu Szalai, rakip yarı sahaya gönderdi. Solda topla buluşup içeri kat eden King'in paralel pasında, sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

56. dakikada rakip İstanbulspor ilk tehlikeli atağını yaptı. Ceza sahası yay önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunda top üst direğe çarparak önce oyun alanına döndü, daha sonra defans müdahalesiyle kornere çıktı.