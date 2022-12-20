Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe - İstanbulspor: 3-1 (MAÇ SONUCU) | Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı özeti ve golleri izle

Fenerbahçe - İstanbulspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından çıktığı ilk resmi maçta Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı mücadeleden King ve Batshuayi (2)'nin golleriyle 3-1 galip ayrılıp kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Giriş: 20.12.2022 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe - İstanbulspor: 3-1 (MAÇ SONUCU) | Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı özeti ve golleri izle

Dünya Kupası arasının ardından futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla başladı. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 5. tur maçında ağırladığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. 8. dakikada kazanılan köşe vuruşunu sol taraftan kullanan İrfancan Kahveci'nin ortasına ceza sahası ön yayında bulunan Batshuayi, beklemeden vurdu. Bu oyuncunun vuruşuyla kale üst direğinden dönen meşin yuvarlağı, defans oyuncusu uzaklaştırdı.

30. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golü geldi. Crespo'nun orta sahadan presle kazandığı defansın arkasına gönderdiği topa ceza sahası sol çaprazından koşan King, rakipleri geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

34. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Yine orta sahadan Arao'nun presiyle kazanılan topu Szalai, rakip yarı sahaya gönderdi. Solda topla buluşup içeri kat eden King'in paralel pasında, sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

44. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Emre Mor'un sol kanattan sürerek içeri ortaladığı topa ön direkte bulunan Batshuayi kafayla vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

54. dakikada sarı-lacivertliler Batshuayi'nin ayağından üçüncü gole ulaştı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası yay önünde çalımla rakibini geçerek sola attığı topla buluşan Batshuayi, içe kat edip topu sağ ayağına alarak şutunu çekti. Top kalecinin sağından filelere yöneldi: 3-0

56. dakikada rakip İstanbulspor ilk tehlikeli atağını yaptı. Ceza sahası yay önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunda top üst direğe çarparak önce oyun alanına döndü, daha sonra defans müdahalesiyle kornere çıktı.

75. dakikada ceza sahası önünde bekleyen Batshuayi'nin sol tarafa çıkardığı topa, müsait durumdaki Ferdi Kadıoğlu sağ ayak içiyle vurdu. Üst direğe çarparak oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Batshuayi'nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın karşı karşıya yerden vuruşunda topu kaleci çeldi.

90+3. dakikada konuk ekip farkı ikiye indirdi. Ethemi'nin sol çaprazdan kaleye çektiği şut üst direkten sekerek kale çizgisi önüne düştü. Burada bulanan Topalli'nin dokunduğu top ağlara yöneldi: 3-1

Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 85 Zajc), Gustavo Henrique, Szlai, Ferdi Kadıoğlu, Aroa, Crespo (Dk. 59 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 59 Rossi), Emre Mor (Dk. 46 Lincoln Henrique), King (Dk. 69 Valencia), Batshuayi

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 68 Duhan Aksu), Mehmet Yeşil, Mehremic (Dk. 68 Mehremic), Ali Yaşar (Dk. 68 Duhaney), Muammer Sarıkaya (Dk. 79 Cajic), Melih Kabasakal, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Guri)

Goller: Dk. 30 King, Dk. 34, Dk. 54 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Topalli (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Melih Kabasakal, Dk. 73 Rroca, Dk. 82 Okan Erdoğan (İstanbulspor)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bodrum açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tacizle suçlanan personelin işine son verildi
Tacizle suçlanan personelin işine son verildi
Sinop açıklarındaki gemide büyük yangın!
Sinop açıklarındaki gemide büyük yangın!
Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı yapıyor!
Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı yapıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.