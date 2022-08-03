Fenerbahçe, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti. TFF'nin internet sitesindeki kadroda 24 yaşındaki kalecinin lisansının çıkarıldığı ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye katıldığı görülüyor.

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