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Fenerbahçe ile PUMA sözleşmesini 2 yıl uzattı

Dünyanın önde gelen global spor markalarından PUMA ve Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe arasında 2021 yılında imzalanan resmi sponsorluk anlaşması 2 yıl daha uzatıldı

Giriş: 29.11.2022 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe ile PUMA sözleşmesini 2 yıl uzattı -Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, PUMA ile 2 yıl daha sözleşme uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol branşı özelinde uzun süre sonra ilk kez marka değişikliğine giderek yeni bir hikayeye başlayan Fenerbahçemiz ile dünyanın önde gelen global spor markalarından olan PUMA arasındaki resmi teknik sponsorluk anlaşması 2 yıl daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

Anlaşmaya ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç'un, "Geçtiğimiz iki yıl Fenerbahçe Spor Kulübü olarak PUMA ile keyifli bir iş birliği içindeydik. PUMA ile amaçlarımız ve hedeflerimiz birbiriyle paralel gidiyor. Bu da iş birliğimizi daha da anlamlı hale getiriyor. Önümüzdeki iki yılda da PUMA ile yol arkadaşlığı yapacağımız için mutlu ve heyecanlıyız. Fenerbahçe'ye dair her şey taraftarı için çok özeldir, içinde hikayeleri barındırır. Özellikle bu sezon, Kulübümüz için çok özel ve çok önemli. Umuyorum ki Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihe geçecek nice başarıları PUMA ile birlikte yaşayacağız. PUMA imzalı formalarımız da Fenerbahçe ile taraftarı arasındaki hikâyede önemli bir yere sahip olacak…" dediği belirtildi.

PUMA Middle East Genel Müdürü Taner Seyis'in ise anlaşmayla ilgili, "Fenerbahçe ile geleceğe doğru birlikte attığımız bu yeni adım bizi çok heyecanlandırıyor ve aynı zamanda büyük gurur veriyor. PUMA ve Fenerbahçe, futbolda eşitlik, inovasyon, performans ve kültür alanlarına destek veren iki büyük marka olarak yola birlikte devam edecek. Hem saha içinde hem de saha dışında, performans ve günlük giyim ürünlerine getirdiğimiz yenilikçi anlayışı önümüzdeki yıllarda da Fenerbahçe taraftarıyla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştuğu ifade edildi.

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