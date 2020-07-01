Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu henüz tamamlanmadan takımlar gelecek sezon kadro planlamalarıyla ilgili çalışmalara başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki savaş yeşil sahadan dışarı taştı! Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre iki köklü kulüp, Bernard Mensah, Alpaslan Öztürk ve Ravil Tagir transferlerinde karşı karşıya geldi!
Fenerbahçe'de sezon bitiminden itibaren sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş transferinde devreye girmişti. Tecrübeli futbolcu, 2020-21 model Fenerbahçe için gece gündüz uğraş verip bir yandan İtalya ile temaslarda bulunurken diğer yandan Türkiye'de de girişimlerde bulunuyor. Emre'nin Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü stoper bölgesine istediği, Altınordu'dan da daha önce ilgilenilen Ravil Tagir'i gözüne kıstırdığı öğrenildi!
Gelecek sezon gençlerle tecrübeli isimleri harmanlamak isteyen Beşiktaş da transfer için kolları sıvamış durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Denizlispor maçı sonrasında işaret ettiği gibi şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal da hem Alpaslan hem de Ravil Tagir'i transfer etmek istiyor! Yüksek maliyeti nedeniyle Domagoj Vida'yı gözden çıkaran ve iyi bir teklif gelmesi durumunda Hırvat stoperi satacak Beşiktaş, kaynak yarattığı takdirde hem Alpaslan'a hem de Ravil'e imza attırmayı planlıyor.
ESAS SAVAŞ MENSAH'DA KOPACAK!
İki kulüp arasındaki esas savaş ise Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'da kopacak! Emre Belözoğlu'nun Diego Perotti'nin ardından listenin en tepesine yazdığı Mensah için Fenerbahçe henüz herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Kayserispor'un kümede kalma savaşı vermesi nedeniyle bu transferde şimdilik beklemeye geçen sarı-lacivertliler, sezon sonunda Kayserispor'un küme düşmesi durumunda Mensah için tüm şartları zorlayacak.
Diğer tarafta orta sahanın merkezine takviye isteyen Sergen Yalçın da Mensah için yönetime raporunu sundu. Genç teknik direktör, Kayserispor'un sezon sonundaki konumuna göre Mensah'ın transferi konusunda yoğun çaba sarf edilmesini istedi.
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