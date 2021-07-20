Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Todofichajes'te yer alan haberde; "Rafinha Alcantara, Fenerbahçe'de yeni bir maceraya atılmak için PSG'den ayrılabilir" denildi.

Haberde; Rafinha'nın teknik direktör Pocchettino tarafından kadroda düşünülmediği ve PSG'nin yeni transferler için kadroda yer açmasının gerektiği vurgulandı. PSG'nin Wijnaldum'u transfer etmesinin ardından Rafinha'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Haberde, "Fenerbahçe için bir fırsat transferi" yorumu yapılırken, Brezilyalı oyuncunun piyasa değerinin 15 milyon Euro olduğu ve 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı.

Satın alma opsiyonlu kiralamanın transfer için en iyi seçenek olduğu yazıldı. Son olarak, Fenerbahçe ile PSG arasında görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

Rafael Alcantara

Doğum tarihi: 12 Şubat 1993 (28)

Doğum yeri: Sao Paulo / Brezilya

Boy: 1,74 m

Uyruk: Brezilya / İspanya

Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 15 milyon €

Oynadığı takımlar: Celta Vigo, Barcelona, Inter, PSG