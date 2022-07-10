UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, bu kez de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, merakla beklenen Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?



FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.



FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Hull City maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.