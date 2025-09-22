Fenerbahçe hisseleri düşüşte
Fenerbahçe'de dün yapılan seçimlerde başkanlığa Sadettin Saran seçildi, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçı ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin hisseleri haftaya yüzde 3 civarında düşüle başladı
Giriş: 22.09.2025 - 15:12 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:12
Fenerbahçe'nin hisseleri haftaya yüzde 3 civarında düşüşle başladı.
Sarı-lacivertli kulüpte dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Ali Koç'u geride bırakan Sadettin Saran başkanlığa seçildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, 6. maçında 3. kez beraberlik alarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
