Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Mehmet Topal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Marouflakrani, Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)

Ziraat Bankart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 22-25, 21-25, 18-25

Süre: 93 dakika (32, 32, 29)

İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 21 Nisan Perşembe günü Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.