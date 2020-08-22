Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig´in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri´nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11´i ile çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5´inci dakikada Ndao´nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe´nin ise gole yanıtı gecikmedi. Karşılaşmanın 7´nci dakikasında Ozan Tufan´ın penaltı gölüyle sarı lacivertliler durumu 1-1´e getirdi. İlk yarısı 1-1´lik eşitlikle sona eren karşılaşmada teknik direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun´un yerine Altay´ı, Sadık´ın yerine Ferdi´yi alarak başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47´nci dakikada Mert Hakan ile öne geçmeyi başardı: 2-1.

Bulut yönetimindeki Fenerbahçe´de, mücadelenin 66´ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç´e bıraktı. Karşılaşmanın 77´nci dakikasında Karagümrük´te Ndao, hızlı hücumda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Mücadelenin son bölümlerinde ise Rodrigues yerini Muhammed´e bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 2-2´lik eşitlikle sona erdi.

MURİÇ, DIRAR VE TOLGAY SAKATLIKLARINDAN DOLAYI KADRODA YER ALAMADI



Öte yandan sarı lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa maç kadrosunda yer almazken; Vedat Muriç, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan´ın ise sakatlıklarından dolayı maçta yer almadığı belirtildi. Sarı lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak´ın ise antrenman eksikliği nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

KAPTANLAR GÖKHAN VE CANER



Karşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül kaptan olarak çıktı. Maçın 66´ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe´ye dönen Caner Erkin´e bıraktı.