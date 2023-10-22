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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Fenerbahçe-Hatayspor maçında Volkan Demirel'e sevgi seli - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Kadıköy'de Volkan Demirel'e sevgi seli

        Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarlar rakip takım oyuncularını alkışlarken, Teknik Direktör Volkan Demirel'i de tribüne çağırarak çiçek verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:35
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        Kadıköy'de Volkan Demirel'e sevgi seli
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesi öncesi sarı-lacivertli takım rakibi Hatayspor’a büyük jest yaptı. Sarı-lacivertli takım, takımların giriş yaptığı bölüme ‘Evinize hoş geldiniz Hatayspor’ yazılı pankart astı. Ayrıca, Ülker Stadı’ndaki reklam panolarında “Evine Hoş Geldin Volkan Demirel’, ‘Fenerbahçe Hatay halkının yanında’ ve ‘Hatay bizim şahsi meselemizdir’ cümleleri döndürüldü.

        VOLKAN DEMİREL'E SEVGİ GÖSTERİSİ

        Mücadelenin başlama düdüğü öncesi takımlar sahaya ısınmak için çıktığı sırada Fenerbahçe tribünleri Hataysporlu oyuncuları alkışlarla karşılarken, tribünlere çağırarak alkışlarla destek verdi. Ardından sarı-lacivertliler, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’i tribünlere çağırarak çiçek hediye ederken, ‘Fenerbahçe çocuğu Volkan Demirel’ tezahüratlarıyla destek verdi.

        Maç seremonisinde ise Fenerbahçe'nin takım kaptanı Dzeko, Volkan Demirel'e çiçek verdi.

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