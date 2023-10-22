Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Bu sezon oynadığı sekiz maçtan da galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, lig tarihinde bir sezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım olmayı hedefliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bu sezon mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri olan Atakaş Hatayspor ise sarı-lacivertli takım karşısına mutlak üç puan puan parolasıyla çıkıyor. Peki Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe bu akşam Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        • 3

          Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

        • 4

          Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

        • 5

          Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.

        • 6

          Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.

        • 7

          FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

          Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

        • 8

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

        • 9

          Livakovic

        • 10

          Osayi Samuel

        • 11

          Becao

        • 12

          Samet Akaydin

        • 13

          Ferdi Kadıoğlu

        • 14

          İsmail Yüksek

        • 15

          Fred

        • 16

          İrfan Can Kahveci

        • 17

          Sebastian Szymanski

        • 18

          Dusan Tadic

        • 19

          Edin Dzeko

        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa