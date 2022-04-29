CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Sarper Barış Saka

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

GAZİANTEP FK: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Doğan, Maxim, Kitsiou, Sagal, Muhammed, Figueiredo

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.

Gaziantep ekibi ise, ligde oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 42 puan topladı. Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.