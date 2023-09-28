Fenerbahçe galibiyet serisini 13 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve seriyi 13 maça çıkardı!
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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Alexander Djiku'nun golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 10. dakikada organize gelişen hücumda Duarte'nin kendi kalesine golüyle farkı 2'ye çıkardı.
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Üstün oyununa devam eden Fenerbahçe, 20. dakikada Szymanski ile 3. golü de buldu. 3-0'dan sonra baskısını azaltan sarı-lacivertliler, pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi ve soyunma odasına 3-0 önde girdi.
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İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Fenerbahçe, kontrolü elinde tutsa da rakip kaleye çok adamla gitmemeyi tercih etti. Müsabakanın 80. dakikasında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçını da kazanmayı bildi.
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DJIKU SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.
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Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, 5. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
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SZYMANSKI ATMAYA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.
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Müsabakanın 20'nci ve 80'inci dakikalarında RAMS Başakşehir ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.
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Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.
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LİGDE EVİNDE İLK KEZ GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı.
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Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.
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İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.