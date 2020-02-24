DHA

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında dün Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı derbinin bilançosu da belli oldu.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 10 kişiye 'Stada Yasak Madde Sokmak' suçundan, 4 kişiye 'Stada Usulsüz Giriş' suçundan, 3 kişiye 'Küfürlü Tezahürat' suçundan, 4 kişiye 'Görevli Memura Hakaret' suçundan, 1 kişiye 'Karaborsa bilet satmak' suçundan, 3 kişiye 'Kasten Yaralama' suçundan, 21 kişiye 'Sahaya Yabancı Madde Atmak' suçundan , 2 kişiye ' Yasak Alan İhlali' suçundan, 5 kişiye 'Mala Zarar Verme' suçundan, 1 kişiye 'Küfürlü Tezahürat' ve ' Devletin Kurum Ve Organlarını Aşağılama' suçundan, 1 kişiye 'Alkollü Giriş' suçundan ve 2 kişiye 'Mala Zarar Verme' ve 'Hırsızlık' suçundan olmak üzere 57 kişiye "6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" işlem yapıldığı bildirildi.

