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        Haberler Gündem Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

        Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

        Trendyol Süper Lig'inin geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:14 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:14
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        Derbi sonrası yaşanan olaylara ilişkin iddianame düzenlendi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

        İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 5 şüphelinin, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

        İddianamede, 19 Mayıs'ta RAMS Park Stadyumunda oynanan müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında olay çıktığı anlatıldı.

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        Galatasaray Spor Kulübü, GS Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları müracaat üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, sahada görevli polis memurlarının yaka kamera kayıtlarının Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden istendiği, gelen görüntülerin incelendiği ve kayıtların sessiz olduğu dile getirildi.

        İddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda "servikal vertebra" (boyun kırığı) olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

        Çelikkıran'ın doktor raporlarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve sağlık durumuna ilişkin rapor aldırıldığı belirtilen iddianamede, ATK raporuna göre Çelikkıran'da tespit edilen C5 vertebra spinöz proçes kırığın, yaşamını tehlikeye sokmayan ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşam fonksiyonlarına orta derecede etkisi olduğunun bildirildiği aktarıldı.

        İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darp ettikleri belirtildi.

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        Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırt kısmına vurduğuna dikkati çekilen iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı suç işledikleri kaydedildi.

        FB BAŞKANI ALİ KOÇ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

        Öte yandan soruşturmayı yürüten savcılık, Dursun Özbek'in de aralarında bulunduğu 7 müşteki tarafından yapılan şikayete ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek", "hakaret içeren tezahürat", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "hakaret", "kasten yaralama", "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak", "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "tehdit" suçlarından takipsizlik kararı verildi.

        Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin, olaylar sırasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu iddiasına ilişkin soruşturma dosyası ise ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #galatasaray
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