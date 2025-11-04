Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Derbi heyecanı! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

        Trendyol Süper Lig'de gözler sezonun en kritik karşılaşmasına çevrildi. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ezeli rakipler, üç puan için sahaya çıkarken nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Peki dev derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 23:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig’de haftanın maçı için geri sayım başladı! Zirve yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Tribünlerde coşku, sahada ise kıyasıya rekabet yaşanacak. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği dev karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgisi futbol gündeminin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...

        • 2

          FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen 2025-2026 Trendyol Süper Lig fikstürüne göre, sezonun ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Karşılaşmanın beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa