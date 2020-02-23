Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken iki takım oyuncuları arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Hakem Halil Umut Meler ilk yarıda 4, ikinci yarıda ise 7 kez sarı kartına başvurdu. Öte yandan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, 66. dakikada kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'de ilk yarıda Serdar Aziz ve Ozan Tufan sarı kart görürken Galatasaray'da Belhanda ve Falcao da ilk 45 dakikada sarı kart gören isimler oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında Tolgay Arslan 50., Dirar 54., Isla ise 57. dakikada sarı kart gördü. Galatasaray'da Seri 58, Donk 68, Mariano 74. dakikada sarı kart gördü.

Younes Belhanda ile Deniz Türüç arasında 84. dakikada tansiyon bir anda yükseldi. Hakem Halil Umut Meler Belhanda'ya 2. sarı karttan kırmızı, Deniz Türüç'e ise direkt kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan Fatih Terim de sarı kart gördü.