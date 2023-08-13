Fenerbahçe, Fred'i açıkladı! İşte maliyeti...
Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred transferi için KAP'a açıklama yaptı
Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha Fred'in transferini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."