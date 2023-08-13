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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Fred'i açıkladı! İşte maliyeti... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı! İşte maliyeti...

        Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred transferi için KAP'a açıklama yaptı

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        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 16:37
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        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
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        Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha Fred'in transferini açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

        Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.

        FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

        Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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