        Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Feyenoord maçı biletleri satışı çıktı mı?

        Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u ağırlıyor. Hollanda'da De Kuip Stadı'nda oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, rövanş maçında rakibini eleyerek bir üste tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe Feyenoord maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçı tarihi ve maç saati...

        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 19:19 Güncelleme: 09.08.2025 - 19:19
        • 1

          Fenerbahçe - Feyenoord maçı geri sayım başladı. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Feyenoord maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda Devler Ligi play-off turunda, Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Feyenoord maçı biletleri satışı çıktı mı?" İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçı bilet fiyatları...

        • 2

          FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü 20:00'de oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

          10 Ağustos Pazar günü saat 12.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)

          10 Ağustos Pazar günü saat 19.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

          11 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.

          Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

        • 5

          FENERBAHÇE - FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

          KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

          VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

        • 6

          Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti

          Feyenoord deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.

          Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

          Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 3. kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.

          İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.

        • 7

          PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

          Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

          Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

        • 8

          FENERBAHÇE KAMP KADROSU!

          İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        Yazı Boyutu
