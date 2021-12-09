Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 29. dakikasında Sow'un attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 42. dakikada Berisha'nın attığı golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Grupta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi önceden kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
D Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Eintracht Frankfurt ise, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Almanya temsilcisi, adını direkt son 16 turuna yazdırdı.
Son maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1-0 yenilen Olympiakos ise D Grubu'nu 9 puanla 2. sırada bitirdi. Yunanistan ekibi, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.
Royal Antwerp ise hanesine yazdırdığı 5 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti.
İKİ TAKIM ARASINDA KAZANAN YOK
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya geldi. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon ise D Grubu'nda oynanan iki maç da 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc (Dk. 76 Meyer), Sosa (Dk. 72 Gustavo), Novak (Dk. 72 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Rossi), Pelkas (Dk. 82 Muhammed Gümüşkaya), Berisha
Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler (Dk. 69 Costa), Jakic (Dk. 69 Rode), Sow (Dk. 78 Hrustic), Kostic, Kamada, Hauge (Dk. 69 Lammers), Borre (Dk. 60 Paciencia)
Goller: Dk. 29 Sow (Eintracht Frankfurt), Dk. 42 Berisha (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 38 Pelkas, Dk. 44 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 54 Chandler, Dk. 60 Ndicka, Dk. 90+2 Paciencia (Eintracht Frankfurt)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Borre'nin şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
10. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında Kamada'nın kafa vuruşunda Berke topu kontrol etti.
29. dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Kostic'in ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Sow'un yerden plasesinde top filelere gitti: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Berisha'nın önünde kaldı. Berisha'nın gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
74. dakikada ceza sahasında çalımlarla topu önüne çeken Lammers'in şutunda top az farkla auta gitti.
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