MARİANO DİAZ İÇİN İKİNCİ TEKLİF

İspanyol AS Gazetesi, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki golcü için daha önceden oyuncu için yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve bunu sonradan 5 milyon Euro'ya çıkardıklarını açıklarken görüşmelerin hala devam ettiğine yer verdi.