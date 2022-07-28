Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında, konuk takım 57. dakikada 1-0 öne geçti.

53. dakikada 10 kişi kalan temsilcimiz, 4 dakika sonra kalesinde golü gördü. Dinamo Kiev’in Ukraynalı futbolcusu Buyalsky, attığı golden sonra kale arkasındaki tribünler önünde kışkırtıcı şekilde sevinince Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi. Islıklanan oyuncu abartılı ve kışkırtıcı sevinci sonrasında İtalyan hakem Massimiliano Irrati’den sarı kart gördü.

Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev oyuncusunun bu hareketinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını bağırdı. Tezahürat sosyal medyada büyük tepki çekti.

Fotoğraf: DHA