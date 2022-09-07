UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının çekilmesinin ardından grupta Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe B Grubu ilk maçına çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılacak. Zorlu mücade öncesi maçın ne zaman ve saat kaçta başlacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...